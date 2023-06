Virksomheder Aarhusiansk energihandler nidobler overskuddet til 7,9 mia. kr.

Jesper Johanson er adm. direktør for energihandleren Incommodities, som han sammen med tre andre stiftede i 2017. Arkivfoto: Tobias Nicolai

Cecilie Veile 23. jun. 2023 KL. 09.00

En lang række danske energihandlere har landet massive overskud i 2022. Incommodities er den sidste af de store danske energikøbmænd til at offentliggøre resultater for året, og også her var overskuddet på himmelflugt