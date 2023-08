Udland Russiske myndigheder bekræfter: Prigozjin er død

Så sent som den 22. august lagde Prigozjin en video op på sociale medier, hvor han hævdede at befinde sig i Afrika. Foto: Pmc Wagner/Reuters/Ritzau Scanpix

Mikkel Malm Myllerup 23. aug. 2023 KL. 20.41

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin, der tidligere i år indledte et væbnet oprør mod Ruslands militære ledelse, er omkommet i et flystyrt nord for Moskva