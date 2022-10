Udland Sunak er indsat som ny premierminister efter Truss: “Der blev begået fejl”

I sin første tale som briternes nye premierminister sagde Sunak, at der blev begået fejl under Truss, og at han vil rette dem.

Det er første gang, Kong Charles indsætter en ny regeringschef i Storbritannien efter Dronning Elizabeths død. Foto: Aaron Chown/AFP/Ritzau Scanpix