Udland Vestens store oliekrig mod Putins Rusland går mandag i gang – russerne svarer igen med stor “skyggeflåde”

Rusland har samlet over 100 aldrende olietankere for at kunne sejle råolie til bl.a. Kina og Indien

Greenpeace var blandt de første til at demonstrere mod USA’s køb af russisk olie efter invasionen i Ukraine. Det er nu stoppet. Arkivfoto: Bjoern Kils/Reuters/Ritzau Scanpix