Udland Lektor: Zelenskyj kan miste troværdighed med Polen-udtalelse

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har i en udtalelse på ukrainsk stats-tv onsdag aften fastholdt, at det ifølge ham ikke var et ukrainsk missil, der slog ned i Polen. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

16. nov. 2022 KL. 20:36

Et missil slog ned i Polen tirsdag og dræbte to personer. Undersøgelser tyder på, at missilet var ukrainsk