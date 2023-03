Udland Klimabosser advarer: USA løber fra Europa

USA’s gigantiske klimapakke er en “gamechanger” og har “rykket overliggeren”, lyder det fra Roeland Baan, Topsoe, og Kim Fausing, Danfoss. Arkivfotos: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix og Nina Pilgaard

Det går for langsomt, det er for bøvlet, og der mangler fokus på strategisk vigtige teknologier i Europa, lyder advarslen fra to danske topchefer