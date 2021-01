Kina slutter 2020 af med en økonomisk vækst, der var højere, end inden pandemien ramte Wuhan og resten af verden

Kina nøjes ikke som EU og USA med at se lys for enden af coronatunnelen, men står formentlig badet midt i et lyshav.Mandagens nye tal for væksten i Kinas bnp viser et plus på hele 6,5 pct. i fjerde...