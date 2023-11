Udland Analyse: Grønland er afgørende brik i EU’s kamp mod Kina

Protester og skilte med teksten “Nej til uran” prægede optakten til valget i Grønland i april 2021. Arkivfoto: Valdemar Ren/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

19. nov. 2023 KL. 13.22 Gem til senere

Grønland kan blive en potentiel guldmine for EU for at slippe ud af den geopolitiske klemme, Kina har på Europas grønne omstilling