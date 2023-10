Udland Fransk minister på charmetur: Vi er det bedste sted at investere i Europa

“Målet med min rejse har været at lytte til de danske direktører,” siger Frankrigs handelsminister, Olivier Becht, i København. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange

Leonora Marienlund Klint 21. okt. 2023 KL. 13.00 Gem til senere

Mens Tyskland og Storbritannien oplever økonomisk modvind, er en selvsikker fransk minister på besøg for at tiltrække endnu flere danske virksomheder. DFDS kvitterer for en fransk regering, der er både hurtig og effektiv