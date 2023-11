Udland Flere gidsler ventes frigivet

Hamas overdrager israelske gidsler til Røde Kors på en ukendt lokation i Gaza. Foto: Military Wing Of Hamas Al-Qassam Brigades/Reuters/Ritzau Scanpix

Både Israel og Hamas har givet udtryk for, at de er åbne over for at forlænge våbenhvilen, der oprindeligt strækker sig over fire dage