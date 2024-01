Udland Ekspert: Iran tør ikke lægge sig ud med USA

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Arkivfoto: Wana News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Johanne Myrup Fischer 02. jan. 2024 KL. 15.00 Gem til senere

Det handler udelukkende om at sende et signal, når Iran sender et krigsskib til Det Røde Hav, lyder det fra ekspert