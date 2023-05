Udland Rederiboss: “Jeg tror helt vildt på Tyrkiet”

Trods en “usædvanlig” rentepolitik og frygt for recession ser DFDS-direktør Torben Carlsen stort potentiale i Tyrkiet. Foto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen

Louise With 29. maj. 2023 KL. 18.00

Tyrkiet er et marked med et kæmpe potentiale, lyder det fra DFDS-topchef Torben Carlsen, der trods usikkerhed om den tyrkiske økonomi og valuta arbejder på at opkøbe endnu et tyrkisk selskab