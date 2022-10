Udland Biden risikerer politisk dødvande: Her er scenarierne for det amerikanske midtvejsvalg

Arkivfoto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

22. okt. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Den 8. november skal amerikanerne igen til stemmeurnerne, når en ny kongres skal sammensættes. For præsident Joe Biden er hans snævre demokratiske flertal på spil, mens Republikanerne jagter revanche for 2020-skuffelsen. Få overblikket over de tre mulige udfald – og hvilke konsekvenser de kan få