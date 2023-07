Samfund Han skabte Chat GPT: Nu har han sat gang i nyt opsigtsvækkende projekt

Sam Altman, der står bag Chat GPT, tror, at kunstig intelligens vil føre til massearbejdsløshed. Nu har han kastet sig ud i et opsigtsvækkende forsøg på at løse de problemer, han selv har været med til at skabe

Fænomenet Sam Altman, der står bag Chat GPT, har kastet sig over endnu et vildt projekt. Arkivfoto: Elizabeth Frantz/Reuters/Ritzau Scanpix