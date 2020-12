Stifter måtte overvinde frygt for at blive irrelevant, da han hyrede driftsdirektør: “Hvad skal jeg lave? Er der overhovedet nogen, der gider at tale med mig mere? For jeg må jo ikke blande mig. Hvem er jeg så?”

Som så mange iværksættere havde Mads Andreasen vænnet sig til at have et væld af kasketter på. Men i takt med, at firmaet voksede, og det gik op for ham, at han burde ansætte en driftsdirektør, stod han overfor en sej kamp med sit eget selvbillede

