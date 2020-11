Da Birgit Aaby fyrede sig selv, rykkede hendes virksomhed: ”Min virksomhed var ikke blevet til noget i dag, hvis ikke jeg havde gjort det”

Podcast: At skabe en virksomhed er følelsesbetonet. Derfor er det også svært at vide, hvornår tiden er den rette til at slippe tøjlerne og indtage en mere tilbagetrukket rolle. Så hvornår ved man, at tiden er moden? Det spørgsmål venter et panel af Danmarks klogeste erhvervshoveder i Børsens Gazelle Podcast.

