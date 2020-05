Nærvær, kommunikation og åbenhed for fejl – sådan leder du dine medarbejdere godt gennem coronakrisen

Hvordan kommunikerer du bedst som leder, og hvordan balancerer man fokus på drift og medarbejderpleje? Børsen Pro Selvstændig har bedt to HR-eksperter give deres bud på, hvordan du bedst tager hånd om dine medarbejdere i coronakrisen

“Mange er usikre og bekymrede, mange føler, at de ikke slår til. Mange sidder på distancen eller er i gang med at genoptage deres arbejde, og så ved vi, at medarbejderne har brug for mere informati...