Klumme: Sådan kan du styrke kontakten til dine kunder og løfte din smv gennem podcast

Podcastmediets popularitet vokser hurtigt, og det giver nogle unikke muligheder for at skabe vækst og styrke markedsføringsindsatsen i din virksomhed. I denne klumme får du et indblik i hvordan du kommer i gang og bruger podcast til at skabe vækst i din virksomhed

“Hvad er den største fejl, du har lavet i din markedsføring?” Det spørgsmål hører jeg ofte marketingchefer få, og et af de hyppigste svar er: “Jeg ville ønske jeg have investeret mere i markedsføringsmulighed X hurtigere (X kan her være alt fra sociale medier til videoer)”

Jeg er sikker på, at hvis du stiller marketingchefer et tilsvarende spørgsmål om fem år, så vil svaret være, at de skulle have fokuseret mere på podcast og lyd, så derfor denne klumme – så du kan starte før løbet er kørt.

Podcast som vækstmotor

Som marketingansvarlig ved en af landets store annoncører sad jeg selv og kæmpede med en alvorlig udfordring, som du måske også kender?

Tendensen i markedet viste en faldende effekt af markedsføringen, og det blev samtidig sværere at finde gode marketingkanaler til at ramme kunderne, hvilket er en trussel for virksomheder.

Der var to store grunde til ændringen. For det første så man en ændring i forbrugernes adfærd væk fra traditionelle kanaler som radio og tv, og sekundært oplevede man, at de normale digitale markedsføringskanaler mistede effekt, fordi GDPR-reglerne dikterede lettere mulighed for at fravælge cookies. Det gjorde, at den vækst og det flow af nye kunder, som normalt kom fra markedsføringen, stagnerede.



Da jeg selv har erfaring som podcaster, kunne jeg se, at podcast rummer nogle muligheder, som var svære at finde på andre markedsføringskanaler, og derfor undrede det mig at mange virksomheder undlod podcast i deres markedsføring.

Hvis du ikke er bekendt med podcast, så er her lidt data:

26 pct. af alle voksne danskere lyttede til podcast hver uge i 2020.

De kundeemner, som har mødt dig i en podcast, er syv gange mere tilbøjelige til at købe, end hvis de blot besøger din hjemmeside.

Det betyder – kort fortalt – at hvis du er villig til at benytte podcast som en del af din markedsføring, får du også adgang til en effektiv kanal, hvor der tilmeld ikke er mange konkurrenter at slås med.

Men hvad skal jeg podcaste om, tænker du måske. Her er tre eksempler på podcast, du som leder i en mindre virksomhed kunne lave for at knytte dine kunder og samarbejdspartnere tættere til dig: FAKTA Bjørn Barfoed Vestergaard Adm. direktør i Podup.fm, som hjælper virksomheder med at finde podcast til deres markedsføring.

Podcaster på Rollemodellerne, hvor bl.a. Claus Meyer, Christian Arnstedt og Frederikke Antonie Schmidt har medvirket.

1. Podcasten om kundens problem

Din virksomhed leverer et produkt eller en service, som afhjælper et problem ved kunden. Hvorfor ikke lave en podcast, hvor du belyser forskellige historier og nyttig viden om problemet? F.eks. en podcast med tip og tricks til hvordan du skaber en smuk have, hvis du er anlægsgartner.

2. Podcasten der åbner døren til netværket

En positiv frynsegode ved podcasting, er, at du kan facilitere et interview med dine gode partnere eller benytte det som en måde at skabe kontakt med de samarbejdspartnere, du gerne vil i dialog med. Det skaber både nye forbindelser, men øger også chancerne for nye samarbejder i dit firma.

3. Podcasten hvor du viser hvordan du arbejder

Mennesker elsker at få lov til at se, hvordan du løser opgaver for kunderne, så hvorfor ikke lave en podcast, hvor du fremviser nogle af de cases, du har arbejdet med? Hvis du driver en håndværkervirksomhed, kan du fortælle om nogle af de mest interessante projekter, du har lavet i dit firma, og hvordan I lavede dem.

“ Du har mulighed for at bygge en podcast, som passer præcist til jeres virksomhed, men det kræver, at du tænker på, hvilke værdier og visioner, der er bærende elementer i jeres virksomhed

Sådan lykkes du med podcast

Herunder kommer fem konkrete råd, der kan hjælpe dig med at skabe resultater med podcast i din virksomhed.

1. Vær fokuseret på formålet

En stor fejl, som mange virksomheder begår, er at de ikke på forhånd har defineret, hvilken rolle podcasten skal spille i deres marketingstrategi. Du får størst effekt fra din podcast, hvis du er skarp på, om målsætningen er at tiltrække nye kunder til din virksomhed, eller om det er tænkt til at skabe større loyalitet og kendskab blandt dine eksisterende kunder. Ved at være knivskarp på det, er det også muligt for dig at finde det rette format til podcasten.

2. Byg en podcast som understøtter din virksomheds identitet

Du har mulighed for at bygge en podcast, som passer præcist til jeres virksomhed, men det kræver, at du tænker på, hvilke værdier og visioner, der er bærende elementer i jeres virksomhed og lader det være en del af podcasten. Et godt eksempel på det er Bedre Nætter, som udgav en podcasten Dybt Godnat om at få bedre søvn med Peter Falktoft som vært – her ses det tydeligt, hvordan formål, værten og virksomhedens identitet smelter sammen til en god og effektfuld podcast.

3. Tænk på kunderne før jer selv

Som virksomhedsejer elsker du din virksomhed, og du kan formodentlig finde de første 100 podcastafsnit om alle din virksomheds fortræffeligheder. Det er et godt udgangspunkt, men problemet er at det formodentlig ikke skaber en særligt god podcast. En god podcast skabes først og fremmest af et spændende format, som giver genklang hos lytterne. Der er potentiale til en god podcast uanset branche, men det handler først og fremmest om at finde den interessante vinkel, og her er du nødt til at tænke på kundernes situation før din egen.

4. Understøt podcasten med eksisterende marketingkanaler

Den største fejl mange virksomheder laver, er at se podcasten som en isoleret marketingaktivitet, og når de så udsender de første afsnit, og ikke får den forventede succes, stopper de hurtigt igen. Du skal i stedet se podcasten som understøttende for alle dine andre markedsføringsaktiviteter, og den skal markedsføres fuldstændigt som dine andre services og produkter, hvis du skal lykkes med den. Podcast er en langsigtet satsning, der kræver kontinuitet og vedholdenhed.

5. Hvis du ikke vil skabe din egen podcast, så find en at sponsorere

For at lykkes med at skabe en succesfuld podcast skal du desuden være villig til at investere de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer i, at den får luft under vingerne. Hvis den byrde virker for uoverskuelig, kan en genvej til at skabe vækst med podcast, være at finde nogle relevante podcast, som du eller dine virksomhed kan sponsorere.

Måske er der nogle podcast, som din kunde allerede lytter til, eller måske nogle fagrelevante podcast i din branche, som kan give dig ørenlyd ved dine kunder. Når du er sponsor frem for producent af podcasten, er ulempen at du ikke selv har fuld råderet over podcasten. Fordelen, som opvejer dette, er at du når ud til et etableret publikum af lyttere, hvilket giver din virksomhed fordel af den tillid, som lytterne allerede har til den podcastvært, de lytter til. Samtidig er det overskueligt at komme i gang, og du kan teste formatet af på et begrænset budget.

Kom i gang

Hemmeligheden til at komme i gang med at podcaste er at finde modet til at teste podcast af i din virksomhed, og at acceptere at meget af den værdi, du kan få ud af podcast, er noget du lærer løbende, og som opbygges på sigt. Derfor anbefaler jeg altid virksomhedsejere at begynde med at lave en afgrænset test af podcast, f.eks. ved selv at producere en simpel podcast, som du tester på dine medarbejdere og kunder, inden I laver en større investering. Alternativt kan du få produceret en håndfuld korte afsnit ved et produktionsfirma, så omkostningen er overskuelig til at starte med. Husk, at præmissen for at teste er, at der ikke er nogen sikkerhed for, hvordan kunderne og markedet tager imod initiativet.

Vi ser mange positive resultater, men for at du kan opnå det samme, er forudsætningen først og fremmest at du starter.