Klumme: Opsagte lufthavnsfolk springer ud som selvstændige: Her er tre ting, du kan lære af dem

Korte, intensive efteruddannelser i digitale færdigheder kan være vejen til et nyt job – eller lægge fundamentet til et liv som selvstændig. Det har flere tidligere ansatte i Københavns Lufthavn – som mistede jobbet pga. corona – for nylig erfaret

Fly, der holder stille. Butikker, som ligger øde hen. Tomme køkkener i catering. Få steder har coronakrisen haft så åbenlyse konsekvenser som i Københavns Lufthavn. Den normalt intense summen i de ca. 500 virksomheder i CPH blev på få dage afløst af stilhed og stilstand – både fysisk og økonomisk. En udvikling, der har betydet, at mere end 4500 medarbejdere i lufthavnen har mistet deres job.

Situationen i Københavns Lufthavn er langtfra enestående. I december 2020 faldt beskæftigelsen i Danmark for syvende måned i træk, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig har krisen igangsat en mindre digital revolution, hvor den måde, vi arbejder og handler på, har ændret sig dramatisk. Mange danskere står nu i en svær situation, hvor kampen om stillingerne er skærpet – og hvor behovet for digitale kompetencer er større end nogensinde, fordi store dele af aktiviteten i samfundet er rykket online.

Selvom coronakrisen mest har haft mange tragiske konsekvenser, rummer den nye udvikling også nye muligheder. Det er tre tidligere ansatte i Københavns Lufthavn skoleeksempler på.

Alle blev de opsagt i forbindelse med krisen, og alle har de nu skiftet karrierespor: De har taget det store spring for at forfølge egne drømme.

Springer ud som selvstændige

Helen Toudahl – opsagt efter 13 år i lederstillinger i SAS – vil underholde ved private arrangementer og ved firmafester med sit helt eget one-woman-show som Yvonne fra Olsen-banden.

Efter 33 år som flymekaniker i SAS blev Henrik Christjansen opsagt – nu vil han videreuddanne sig til at kunne installere varmepumper og begynde som selvstændig installatør.

Og Karin Repstock-Romme går all-in på at importere og sælge specialiteter såsom kvalitetsolier, eddike og kvædejuice fra Almazaras de la Subbética i Sydspanien.

Helen, Henrik og Karin er levende eksempler på, at der er en vej videre fra krisen. Her er tre ting, du kan lære af deres hovedspring ud i tilværelsen som selvstændige:

1. Drop karriereplanen

Den teknologiske udvikling har i en årrække forandret arbejdspladser og virksomheder. Med coronakrisens uforudsigelige natur sker udviklingen i et hidtil uset tempo, hvilket skaber enorme omvæltninger på arbejdsmarkedet. Mange får behov for at se sig selv og deres professionelle jeg i et nyt lys.

Det er en øvelse, som for nogle må klares flere gange i løbet af et arbejdsliv. På den måde er tiden i vid udstrækning løbet fra langsigtede karriereplaner. Og at det kan lade sig gøre, har 62-årige Henrik Christjansen vist. Efter karrieren i SAS er han nu ved at skabe sin egen nichevirksomhed som varmepumpeinstallatør. Det er aldrig for sent at skifte karrierespor.

2. Selv ultrakort efteruddannelse kan gøre en forskel

Man behøver ikke nødvendigvis at tage lange videregående uddannelser for at blive – eller holde sig – relevant på arbejdsmarkedet. Korte uddannelsesforløb kan være effektive karrierespringbræt uanset alder, erfaring og uddannelsesniveau. Det afgørende er, at den nye læring er konkret, virkelighedsnær og målrettet de kompetencer, som arbejdsgivere efterspørger, eller som gør drømmen om et liv som selvstændig mulig.

FAKTA Kursus i digitale kompetencer I samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, IT-Branchen og Ivækst udbyder Google en række gratis kurser, hvor du kan styrke din virksomheds digitale kompetencer, f.eks. “Tiltræk kunder med din hjemmesides design” eller “Hvad er seo, og hvordan bruger du det?”. Læs mere her.

I løbet af de seneste par år har 2000 ledige akademikere deltaget i Googles fire uger lange kursus “Digital Koordinator”, som laves i samarbejde med kommuner som København, Aarhus, Esbjerg og Fredericia. Der er tale om praktisk erfaring med helt konkrete digitale værktøjer: hjemmesidedesign, e-handel, nyhedsbreve og markedsføring. Det, som virksomhederne tørster efter. Det har været opløftende at se mere end syv ud af ti komme i arbejde inden for fire uger efter endt forløb. Det samme kursus fik opsagte – men stadig sultne – lufthavnsmedarbejdere til at drive egen forretning.

3. Digitale kompetencer er afgørende

Næsten alle virksomheder er digitale – fordi alle forbrugere er digitale. Ifølge en nylig undersøgelse fra Dansk Industri forudser otte ud af ti virksomheder, at digitale kompetencer bliver endnu vigtigere i de kommende fem-ti år. Derfor kommer ingen uden om at have digitale færdigheder her i 2021 – og i årene frem – for at kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet.

Coronakrisen har kun accelereret den udvikling: Forbrugere handler mere på nettet end nogensinde før. Virksomheder flytter medarbejdere fra fysiske butikker til webshops. Dermed er det tvingende nødvendigt for både iværksættere og etablerede virksomheder at have en stærk digital tilstedeværelse. Indgående kendskab til og praktisk erfaring med sociale medier, søgemaskineoptimering og e-handel er derfor helt afgørende faktorer, hvis du vil undgå at sidde fast i jobkøen.

Bare spørg Karin, Helen og Henrik.