Klumme: Har du sat digitalisering på din bestyrelses agenda?

Der er snart gået et år, siden corona sendte en stor del af arbejdsstyrken hjem bag skærmene, og nu hvor der er styr på opkoblinger og onlinemøder, kan vi også se, at begrænsningerne i flere virksomheder er vendt til nye forretningsmuligheder. Onlinemøder med kunder, salg via digitale kanaler og automatisering af interne processer, som nu fungerer på tværs af tid og sted.

Nu er spørgsmålet så, om digitaliseringen fortsat skal drives af tilfældighed og omstændigheder, eller om den skal drives af aktive, strategiske valg, der for alvor skaber værdi for forretningen.

Måske er det tid til også at sætte digitalisering på bestyrelsens agenda i de små og mellemstore virksomheder.

Digitalisering på de danske SMV-bestyrelsers agenda

Mette Neville og Carsten Fode, som står bag bestyrelsesuddannelserne på Aarhus Universitet, er ikke i tvivl. I “SMV-Bestyrelsen – Hele Vejen Rundt” ser de tydelige tegn på, at der er brug for nye kompetencer i de danske SMV-bestyrelser:

“Tordenskjolds soldater er på hjemmarch, og en helt ny brigade af kandidater er kommet frem i frontlinjen”

Joakim Bruchmann, adm. direktør i nBoard.dk, Danmarks største digitale rekrutteringsplatform for bestyrelser og advisory boards, genkender billedet:

“Vi oplever lige nu et ekstremt fokus på digitalt salg. Tidligere har det handlet om digitalisering mere bredt forstået, men lige nu handler ca. en tredjedel af alle vores rekrutteringer om digitalt salg. Det betyder også, at vi rekrutterer helt nye bestyrelseskandidater til de virksomheder, der henvender sig. De er yngre, de er specialister, og nogle af dem kommer med en baggrund i iværksætteri, som yderligere er med til at forstærke deres bidrag i bestyrelseslokalet”

Hvordan gør man?

Professionelt bestyrelsesmedlem Dorte Skovbo er én af dem, der selv bringer digitalisering til bordet i flere forskellige bestyrelser. Iflg. hende er det vigtigt, fordi digitalisering griber ind i hele forretningen:

’’Digitalisering handler om at styrke konkurrenceevnen og at skabe vækst. Den er et middel til effektivt at opnå de mål, man sætter sig for forretningen, og de virksomheder, der er bedst til at engagere sig med sine kunder digitalt, får en konkurrencefordel. Derfor er det så vigtigt, at digitalisering er på bestyrelsens agenda”

“ Man skaber også en større modstandsdygtighed, inden den næste krise rammer

Det var også udgangspunktet, da Dorte Skovbo i 2019 startede i bestyrelsen hos Kaastrup Andersen. Ejer og chief technolgy officer Anton Kaastrup-Hansen siger:

“Vi konstaterede, at vores timesalgsforretning skulle udvikles, og en bestyrelsesevaluering viste, at vi havde brug for nye kompetencer til at lykkes med en ny forretningsmodel. Vi rekrutterede Dorte, fordi vi havde brug for at sætte digitaliseringen på dagsordenen på en helt ny måde. Det har efterfølgende betydet, at vi ikke bare har kigget på forretningsmodellen, men at vi også har effektiviseret internt og er begyndt at gå til kunderne og salget på en ny måde. Vi måler også meget mere på de resultater, vi skaber internt og ift. kunderne. Det er stor fordel ved at arbejde mere digitalt”.

Digitalisering skaber værdi for forretningen

Den helt nye måde, Anton Kaastrup-Hansen taler om, handler iflg. Dorte Skovbo om, at digitalisering griber ind i alle aktiviteter i virksomheden. Det handler om at effektivisere og automatisere de interne processer, det handler om nogle andre måder at gå til markedet og kunderne på, og så handler det om det produkt, vi tilbyder kunderne og ikke mindst den værdi, det skaber:

“Det godt kan være vanskeligt at overskue alle mulighederne for digital forretningsudvikling, når man som ejer selv er dybt involveret i driften. Her kan et bestyrelsesmedlem komme med et blik udefra og en masse erfaring og input til konkrete tiltag, der kan hjælpe med at realisere ambitionerne. Hvis man arbejder strategisk med digitalisering og kigger på hele forretningsmodellen, sikrer vi, at virksomheden fokuserer på udvikling og vækst – og ikke teknologierne i sig selv”.

Så simpelt er det i virkeligheden. Sætter man digitalisering på bestyrelsens agenda og rekrutterer kompetencer ind til at drive den agenda, skaber man ikke bare bedre forudsætninger for vækst. Man skaber også en større modstandsdygtighed, inden den næste krise rammer.