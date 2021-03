Klumme: Køb en bestyrelsesninja - Investeringen er til at overskue, og udbyttet er langt bedre end penge i banken

Værdiskabende bestyrelsesmedlemmer er et undertippet aktiv. Ofte yder de langt mere end de bliver betalt for, og de går til opgaven med en passion, som var virksomheden deres eget kød og blød, skriver Pernille Marott

Hvor mange timer bruger du på bestyrelsesarbejde?

Spørgsmålet kom fra en direktør i en kommerciel virksomhed, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Det fik mig til at tænke – og tælle. Tælle noget, jeg modsat alle andre opgaver i min virksomhed egentlig ikke registrerer, men altid finder tid til.

Fordi bestyrelsesarbejdet handler om at stille op, når behovet opstår. Fordi arbejdet er drevet af passion og engagement. Og viden. Et værdiskabende bestyrelsesmedlem er superstjernernes svar på en bodyguard; én, der tænker virksomhedens ve og vel ved alle tænkelige lejligheder. Det målbare er åbenlyst i timerne omkring bestyrelsesbordet og selve forberedelsen inden. Men tiden mellem møderne, hvor der skal følges med i branchens agenda, og netværk skal sættes i spil, er en ikke uvæsentlig del af bestyrelsesarbejdet.

“ Hans valg er langt henad vejen typisk for mange af de vellykkede ejerledere, der ikke kan lade være med at hjælpe smv-segmentet til at styre mere lige mod væksten og den gode forretning

Tidligere ejerleder Andreas Frøland er en af de bestyrelses-ninjaer, der går i daglig kamp for smv-segmentet. Sådan har det været, siden Andreas sagde farvel til små ti år som ejerleder i BluePosition, og vi mødtes på en bestyrelsesuddannelse tilbage i 2014.

Dengang havde Andreas netop forladt direktørposten i den partnerdrevne televirksomhed, der lavede omstillingsanlæg til mobiltelefoner. Det var hans og partnerens baby, indtil virksomheden blev solgt til TDC. De 8 ansatte kunne over en nat sætte tre nuller bag antallet af kollegaer. Ejerledernes personlige opsparing fik også en pæn håndfuld nuller med på vejen. Og selv om den slags luner, og det ikke skortede på nye udviklingsmuligheder i den store virksomhed, så blev han hurtigt mæt af det corporate liv og drømte om igen at mærke den agilitet, som er kendetegnet for mindre enheder.

Glæden ved at dele er en del af lønnen

Her kan man så vælge at starte noget nyt op eller hjælpe dem, der allerede er i gang. Andreas valgte bestyrelsesvejen. Og hans valg er langt henad vejen typisk for mange af de vellykkede ejerledere, der ikke kan lade være med at hjælpe smv-segmentet til at styre mere lige mod væksten og den gode forretning.

De kender gamet, og er ikke bange for at dele ud af deres enorme viden. Det er ligefrem en tilfredsstillelse. Og så har de en fighterånd, der betyder, at de kan gå i arbejdsmode fra det sekund, der er brug for det, til krisen er drevet over.

“Wa koster’ed?” tænker den prisbevidste ejerleder nu. Og tænk, det er så billigt, at både jyder og københavnere burde hive mindst to ind bare til en start. En af de få undersøgelser, der afdækker lønninger i bestyrelser, er foretaget af selv samme Andreas Frøland, der er en af drivkræfterne bag Boardpartner. Senest gennemførte foreningen i 2020 en undersøgelse, der viste, at et bestyrelsesmedlem i smv-segmentet i gennemsnit honoreres med 50.000 kroner om året, mens en formand M/K hiver minimum det dobbelte hjem.

For det enkelte medlem, der kan tjene langt mere på konsulentarbejde, er beløbet håndører. For ejerlederen er det samlet set et meget billigt årsværk. Og for det kan han få tre dedikere eksperter i smv-drift, som vil være der alene for at tjene virksomheden bedst muligt. De ejerledere, der har taget springet og hyret bestyrelsesprofiler ind, når de har stået overfor et vækstspring, produktudvikling eller en økonomisk krise, ved, at det er pengene værd. For de rigtige hoveder kan hurtigt identificere, hvor de skal ramme, før de hugger til med ninjasværdet.

Ydmyghed overfor rådgiverrollen

Mange af dem har endda ’stået i lære’ som bestyrelsesmedlem, før de begyndte at få honorar for deres sparring. Ydmygt har de leveret time efter time som eksempelvis mentor for de mange innovative startups ved DTUs Science Park.

Den glødende tech-entusiast Andreas har foreløbig selv haft 10 virksomheder gennem sine hænder og delt ud af sin viden fra årene med BluePosition, mens han byggede en bestyrelsesprofil op til et fuldtidsjob med mere end en håndfuld betalte poster. Og Andreas er blot en blandt mange, der stiller op og samlet yder op til 200 gratis timer til en enkelt start up. Det er værd at huske på og vigtigt at værdsætte. For det siger noget om, at den udbredte frygt for at hive eksterne ind til at få virksomheden derhen, hvor man har planlagt, måske er større end nødvendigt.

Andreas Frøland er blot en af de mange ejerledere, der har viet sin tid til udvikling af smv’ere. Sammen med sine bestyrelseskollegaer er han lige det følelsesmæssige skridt længere væk fra kogepladen end ejerlederen. Derfor ryster han ikke på hånden, når der skal røres i gryden. Og derfor kan det godt betale sig at få ham og ligesindede indenfor døren.