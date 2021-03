Klumme: Er du bange for Amazon? Kun en tåbe frygter ikke Amazon!

En internetbaseret flodbølge er snart på vej ind over Danmark. Fjendtligheden er på plads. Angsten. Alle skal med rette være bange for Amazon, men det løser ikke problemet. Ignorerer du Amazon, er du færdig. Gør dig i stedet strategisk klar til Amazons indtog og få adgang til at øge din omsætning dramatisk. Nu.

Det smiler faktisk til os. Amazons logo. Og så peger pilen ikke uvæsentligt på “a” og hen til “z” i ordet Amazon – det vil sige, man produktmæssigt dækker fra a til z. Man dækker alt. Tilfældigt er det nok heller ikke, at Amazon-stifteren, Jeff Bezos, tilbage i 1994 valgte navnet på verdens største flod til sin iværksættervirksomhed, der i dag er verdens mest værdifulde selskab med en imponerende salgskanal, der i den grad kan booste din omsætning.

Man mærker fjendtligheden derude – og trangen til at sætte sig med hænderne i skødet og vente på, at det går over. Godt nok er Amazon i Tyskland, og nu også i Sverige, og det kan jo være at Danmark går under radaren.

I 1946 rådede Danmark over 653.000 heste – i 1966 var der 45.000 tilbage. Motoren havde indtaget det danske land, og pludselig var der ikke brug for hestene mere. En helt naturlig udvikling, som den vi står i nu. Du kunne godt have besluttet dig for at fortsætte med at køre hestevogn dengang, og så ville du i dag holde i seletøjet på de prægtige heste ved Bakken sammen med ganske få andre. Beslutningen er jo helt op til dig, men den kloge virksomhedsejer tager kørekort til fremtiden.

Det er forståeligt, at danske virksomhedsejere er bange for Amazon, vi skal være bange, men det er svært at se, hvordan det løser problemet. Ignorerer du Amazon, eller bliver du handlingslammet af angst, står du af udviklingen. Find i stedet for ud af, hvordan du sælger på Amazon, så det bliver en fordel for dit brand, og at du får en optimal start når Amazon er på dansk jord.

Amazon vil ændre måden vi sælger på

I en undersøgelse fra FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel), fra sidste år blev medlemmerne spurgt, om de vil på Amazon. Det vidste langt størstedelen ikke, om de ville. Danske virksomheder ved slet ikke, hvor stort det her er. Når Amazon træder ind i Danmark, vil det ændre den måde, vi sælger på, og i øvrigt vil de sælgere, der i forvejen er på Amazon i resten af Europa, kunne sælge i Danmark. Så vi står virkelig foran en udfordring.

FAKTA Søren Kipling Søren Kipling, adm. direktør i Amazon-konsulentvirksomheden Be-Ahead, var med E-shoes.dk en af de første danskere, der i 2007 begyndte at sælge sine varer på Amazon, som hurtigt blev den vigtigste salgskanal, hvorfra han solgte for et tocifret millionbeløb om året. I dag beskæftiger han sig primært med at hjælpe store- og mellemstore danske virksomheder med deres brands på Amazon.

Amazon har allerede omkring to pct. af den danske onlinehandel, og det er helt uden markedsføring fra deres side. I Tyskland har selskabet ifølge den internationale statistikbank, Statista, mere end 50 pct. af den digitale omsætning, og Amazon ligger nummer et på top ti over de ti største ehandelsselskaber.

Når du ser på tallene, er det interessante, at Amazon i Tyskland er lige så stor som sine ni andre konkurrenter tilsammen. Hvorfor skulle det scenarie ikke også komme til at udspille sig i Danmark? Amazon er mange steder den altdominerende salgskanal, og det kan vi sagtens forvente også vil ske her.

Forvent Amazons indtræden i efteråret

I Danmark er det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt Amazon kommer hertil mere. Nu er det et spørgsmål om, hvornår. Deres vigtige kundeklub, Prime, hvor de lover levering inden for to dage, vil kunne fungere i Danmark nu, hvor selskabet har placeret et lager lige syd for den tyske grænse, og i øvrigt i det meste af Sverige. Vi har desuden en høj pris på vores varer i Danmark, og så er vi sindssygt gode til at bruge internettet til e-handel. Amazon vil blive vilde med os. Min vurdering er, at Amazon træder ind i Danmark i september i år, fordi de her vil kunne træde ind mest effektfuldt med black friday, og et glitrende julesalg om hjørnet.

Vi kan som erhvervsledere sætte os ned med hænderne i skødet og se på, hvad der sker, eller vi kan lave en strategi. Når Amazon først er her, er du for sent ude med din strategi. Du kan gå i to retninger: Enten konkurrerer du mod Amazon, eller også arbejder du med Amazon. Jeg er fuld af respekt for de virksomheder, der vil konkurrere mod Amazon, men det er væsentligt, at du allerede nu går i gang med at udarbejde en strategi for, hvordan din forretning skal klare denne store udfoldning.

FAKTA Amazon Amazon har 560.000.000 produkter på sit site – til sammenligning har Nemlig.com 12.000 og Bilka 80.000. Ifølge en undersøgelse fra FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel – fra 2020 svarer 53 pct. af foreningens medlemmer, at Amazon og andre udenlandske markedspladser primært ses som en trussel. I 2018 var det tilsvarende tal 44 pct. Henholdsvis 31 og 39 pct. ser det som en mulighed for at få adgang til flere kunder

Du kan også bruge den dyrebare tid op til, ved at dygtiggøre dig på Amazon i Tyskland eller Sverige. Så bliver du bekendt med den her måde at sælge dine varer på. Der er mange ting, man skal være opmærksom på. For blot et par år siden tog det et par timer at oprette dig hos Amazon – i dag tager det ofte tre uger.

Og så er der hele problematikken omkring, hvordan dine varer bliver fundet, når der er mio. af dem. Tager du dit første skridt ind i Amazons verden, er du i gang med at dygtiggøre dig, og så er du bedre stillet, når de kommer ind på dit lokale marked her i Danmark. Det vil i øvrigt give dig en god start, og skille dig positivt ud fra dine danske konkurrenter, som slet ikke er forberedt på det her. Når Amazon kommer, vil vi vågne op til en helt ny virkelighed i detailhandlen.

Hvem skulle have troet, at Google ville få konkurrence? I Tyskland “amazoner” man i dag et produkt oftere, end man googler det. Hvis færre og færre søger efter produkter på Google, så vil trafikstrømmen hurtigt blive meget, meget mindre – og man bliver nødt til at overveje, om man kan undvære at være på Amazon. Det viser samtidig med al tydelighed, at store virksomheder også skal udvikle sig for ikke at blive overhalet.

Frygt Amazon. Ha’ respekt for selskabet. Ager, og se de enorme muligheder for salg, som Amazon giver dig. Det er ikke svært at tage skridtet, men det kræver en strategisk indsats.