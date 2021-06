Klumme: Det er OK, at du ikke har alle kompetencerne til at overtage familievirksomheden – hvis du ved, hvordan du kompenserer for manglerne

Selv med kun ét hjul på den legendariske Ravendo randersbør ruller familieforetagendet på femoghalvfjerdsindstyvende år fortsat derudad. Endda med nye produkter på hylderne, ny strategi, et par hoveder mere på lønningslisten – og næste generation ved Ravendo-roret. En ny arbejdende bestyrelse er en del af forklaringen

Generationsskifte i ejerledede virksomheder er mere reglen end undtagelsen. På udskiftningsbænken til at overtage familievirksomheden sidder i tre ud af fire tilfælde et eller flere familiemedlemmer. Det viser data fra Center for ejerledede virksomheder, der samtidig viser, at det ikke altid er den bedste løsning, hvis man fortsat vil have hjulene til at rulle og kasseapparatet til at klinge.

For hvem siger, at næste generation overhovedet har samme hittepåsomhed og engagement som stifteren? Og hvem siger, at næste generation har den relevante ledelseserfaring, som en ekstern kandidat kunne byde ind med?

På den anden side kan det godt lade sig gøre – hvis blot den nye generation er opmærksom på egne styrker og svagheder og ikke er bange for at hive de eventuelle manglende kompetencer ind i tide.

Skarpt virksomheds-dna og stålsat mindset

Hos Ravendo, der særlig er kendt for den populære randersbør, var søskendeparret Tobias og Signe meget bevidste om disse faldgruber, da de – efter tre intense års arbejde med at bringe virksomhedsovertagelsen på plads – satte sig i direktørstolen sidste sommer for at varetage det vigtige hverv at føre faderens virksomhed med de mange rullende arbejdsprodukter videre.

“ Den nye bestyrelse skulle supplere direktørduoens kompetencer, så de tilsammen kunne mestre enhver tænkelig situation

Opgaven med produktudvikling, salg og eksport var de hjemme i. Den første store beslutning handlede derfor om at sikre, at øvrige nødvendige kompetencer var til stede. For at fylde virksomheden maksimalt op med komplementære kompetencer måtte den tidligere bestyrelseskonstruktion med ejerlederen for bordenden, et par familiemedlemmer og en forretningspartner gennem mere end en menneskealder rundt om bordet lade livet til fordel for et 100 pct. professionelt setup.

Bestyrelse version 2.0

Sammen med den siddende bestyrelsesformand og gode forretningspartner gennem mange år gik Tobias og Signe til Viborg-egnens Erhvervsråd for at finde profiler til Ravendos bestyrelse version 2.0.

Den nye bestyrelsesformand har modsat den afgående og flere af Ravendos medarbejdere ikke kendt den nye direktørduo siden barnsben. Til gengæld kommer han med international baggrund, bestyrelseserfaring og ikke mindst en arbejdende tilgang til opgaven. Det samme har de to øvrige medlemmer, der er kommet til siden generationsskiftet.

Kom op i helikopteren og vækst butikken

På blot et år har trekløveret, der ud over internationalisering og økonomi byder ind med produktions- og HR-viden samt erfaring med energioptimering og bæredygtighed, via månedlige møder gået virksomheden igennem fra A til Z sammen med det nye ejerlederteam, herunder også den nye ejerduos mindset. For hvad vil de med virksomheden? Og hvad er vigtigst for dem?

Imødekommende og kontant har bestyrelsen på ejerlederteamets foranledning udfordret og hele tiden opfordret til at prioritere og komme lidt op i helikopteren, så alt ikke drukner i drift. Dét har fået det gamle hjul på randersbøren til at spinne og givet farmand ro i sindet.

Der er lavet en strategi, som stiller konkrete mål frem til 2025. Flere nye produkter er kommet i produktion under corona takket være velvillige medarbejdere. Processer er optimeret i produktionen, og tre nye sælgere er ansat for at varetage den øgede interesse, der netop har resulteret i en stigning i årsresultatet på 70 pct. Hvabehar!

FAKTA Pernille Marott Ejer af kommunikationsbureauet Marott K og en del af Marott Winkler Kommunikation & Partners. Journalist, kommunikationsrådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem samt medlem af Bestyrelseskvinder.

Dét resultat havde Ravendo aldrig nået, hvis ikke de nye ejerledere havde været ekstremt bevidste om, hvad der skulle til, for at gøre dem toptunede til at erobre nye markeder og passe på de loyale medarbejdere samtidig.

Med et miks af sociale og faglige kompetencer har ejerlederskabet og bestyrelsen udvist lige præcis den power, der var nødvendig for at slå til i en usikker fremtid. Næse for fremtiden kunne man kalde det, hvilket i øvrigt også er en væsentlig kompetence.