Smv'ernes innovationsarbejde kunne godt bruge en vitaminindsprøjtning – sådan kan du komme i gang

Trods succeshistorier om omstillingsparate smv'er i coronakrisen indikerer flere undersøgelser, at der stadig er vej at gå, hvis de skal undgå at sakke bagud i en global og højteknologisk konkurrence

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder