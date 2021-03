Ny undersøgelse ser sammenhæng mellem investeringer i ny teknologi og øget omsætning under coronakrisen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det havde været sådan lidt “på det jævne” med digitalisering i snedkerfirmaet Rolighed by Humania i Herrup øst for Holstebro. Så der var nok at tage fat på, da det 20 mand store familiefirma i okto...