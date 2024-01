Sandra Marquardsen har på godt og ondt bygget restaurantkoncernen Diningsix med sine fire bedste venner. Nu er hun ikke bare blevet chef for dem, men også 700 medarbejdere, og hvis samarbejdet skal bestå, har de fem stiftere fundet ud af, at det er en nødvendighed, at de alle er lige

Sandra Marquardsen er gået fra bartender til advokat til finansdirektør, og i 2022 blev hun adm. direktør i restaurantkoncernen Diningsix, som hun har stiftet med sine bedste venner. Foto: Tobias Nicolai Foto: Tobias Nicolai