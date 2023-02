Tæppet blev trukket væk under Mikkel Hesselager og Spis min Gris, da firmaets slagtemetode mistede sin lovhjemmel. Men stifteren kæmpede for sin kæphest: at droppe dyretransport

34-årige Mikkel Hesselager var i lære som kok, da han undrede sig over, at det var så svært at få dansk økologisk kød. I dag står han sammen med tre medejere i spidsen for Spis min Gris, der sælger økologisk, gårdslagtet kød til over 100 restauranter og kantiner. Foto: Michael Drost-Hansen.