Sådan får du succes med digitale kundemøder: “Man kan ikke skabe den fortrolighed, der opstår, når man fysisk ser hinanden i øjnene”

Hvordan afholder du digitale møder, så de giver udbytte? Og hvordan indgår du aftaler, når du aldrig har mødt din samarbejdspartner fysisk? Her er fem gode råd til et effektivt onlinemøde

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De kan gøre salgsprocessen kortere, styrke partnerskabet og reducere mængden af rejsetid. Digitale møder er ifølge eksperter kommet for at blive. Men det gælder om at være godt forberedt, hvis man ...