5 skarpe til smv-lederen: “Man kan godt blive forpustet og miste jordforbindelsen, hvis man altid sammenligner sig selv og sin virksomhed med dem, der opnår milliardresultater på meget kort tid”

I en tid med fysisk afstand mellem de ansatte, mener stifter af logistikfirmaet Mover, Martin C. Hansen, at det er ekstra vigtigt at fejre succeserne, bl.a. på firmaets fælleskald hver anden uge. “Det er nemt at blive fanget af opgaver i hverdagen, og så tager den ene dag den anden,” siger han

