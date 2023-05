Analyser Analyse: Pensionsgigant indgik usædvanlig handel for at få ny topchef

Efter 20 år som embedsmand skal Peter Stensgaard Mørch være topchef for pensionsgigant. Men han skal først et år på skolebænken. Arkivfoto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

David Bentow 15. maj. 2023 KL. 16.23

Pensiondanmarks bestyrelse indgik en usædvanlig handel med Finanstilsynet for at ansætte den embedsmand, de helst ville have som ny chef