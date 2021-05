Ny sommerpakke skal holde de mest pressede virksomheder oven vande. For lidt, vurderer restaurationsbranchen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Finansminister Nicolai Wammen (S) gør nu klar til at fjerne det store sikkerhedsnet under erhvervslivet, der har afværget konkursbølger under coronakrisen, nemlig lønkompensation og kompensation fo...