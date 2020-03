Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Regeringens hjælpepakke vil hjælpe en del servicevirksomheder, men ifølge Danske Bank burde regeringen allerede nu lempe finanspolitikken for at afbøde risiko for stigende arbejdsløshed

Coronavirussen kommer til at gøre så ondt på dansk økonomi, at regeringen allerede nu bør lempe finanspolitikken og bruge flere penge fra statskassen, end der ellers var lagt op til.Det mener Dansk...