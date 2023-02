Politik Erhvervslivet fravælger domstolene

Alvorlige straffesager er blevet prioriteret hos domstolene de senere år, hvilket bl.a. er gået ud over virksomheders civile sager. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Sebastian Persson 09. feb. 2023 KL. 16:00 Gem til senere

Det er et problem, at danske virksomheder søger uden om systemet, fordi domme er med til at danne retspraksis, siger Dansk Industri