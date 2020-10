Venstre i hård kritik af udkast til ny epidemilov, der efterlader virksomheder uden ret til kompensation: Hjælpepakkerne har haft et “lemfældigt” præg

Borgerlige partier retter hård kritik mod udkast til ny epidemilov, der efterlader virksomheder uden ret til kompensation

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der har været for meget tilfældighed og forskelsbehandling i de økonomiske hjælpepakker, der har skullet holde hånden under danske virksomheder under coronapandemien. Det mener Venstre, der vil til...