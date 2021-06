I valgkampen i 2019 ville Løkke pludselig i regering med Socialdemokratiet. Det kom bag på partifæller og skabte røre i blå blok. Nu har forskerne undersøgt, om det skaffede vælgere til Venstre

Der var opbakning blandt vælgerne til en SV-regering. Men det var ikke et så stærkt ønske, at det påvirkede stemmeafgivning

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lars Løkke Rasmussen kaldte det “befrielsens øjeblik” og en “gamechanger”, da han som daværende Venstre-statsminister under valgkampen meldte ud, at han gerne så et regeringssamarbejde mellem Venst...