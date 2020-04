Eksklusivt for kunder

I 11. time er der på baggrund af EU-love indført en regel om at modregne dele af underskud i kompensation for faste udgifter. Bl.a. Arnold Busck bliver ramt

Har din virksomhed afleveret et årsregnskab med negativt resultat for 2019, så vil du også få fratrukket en del af den kompensation for faste udgifter, du ellers kunne få med corona-hjælpepakken.De...