Politik Tyskland henter 250.000 arbejdere i Kenya – snart kan det blive Danmarks tur

Danmarks ambassadør i Berlin kan ikke afvise, at Danmark bliver nødt til at kopiere Tyskland og hente faglært arbejdskraft fra lande uden for Europa

Tysklands kansler, Olaf Scholz, var i foråret i Kenya, hvor det på en pressekonference med præsident William Ruto kom frem, at Tyskland vil invitere 250.000 personer fra Kenya til at arbejde i Tyskland. Arkivfoto: Monicah Mwangi/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix