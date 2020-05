Flere virksomheder er blevet hængt fejlagtigt ud for at være i skattely, mener Henrik Sass Larsen, som derfor vil lave et nyt kodeks

Babysam, Lagkagehuset og Sportmaster. Tre populære butikskæder, som i forrige uge blev kritiseret for at modtage støttekroner samtidig med at have ejere i skattely.Men kritikken er helt skæv, mener...