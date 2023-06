Politik Nyt dokument afslører: S fik lavet model for at afskaffe helligdag kort før valget

I valgkampen nævnte ingen muligheden for at afskaffe en helligdag. S-regeringen havde ellers fået gennemregnet forslaget. Arkivfoto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Morten Munkholm 13. jun. 2023 KL. 21.00

Finansministeriet udarbejdede i september flere modeller for at afskaffe fridag. Røde og blå partier kritiserer S for uærlig valgkamp