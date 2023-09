Politik S afviser ny atomkurs: “Varm luft”

Man bør bruge kræfter på at udbygge sol og vind, ikke på at diskutere atomkraft, mener energiordfører Lea Wermelin (S). Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Sine Furbo Vestergaard 11. sep. 2023 KL. 13.11

Venstre er åbne over for at ændre historisk beslutning om atomkraft, og også Moderaterne ser positivt på energiformen