Usikkerheden er genopblusset, og der er lange udsigter til, at Danmark har lagt corona bag sig, vurderer professor Torben M. Andersen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den udvikling coronavirussen har taget i Danmark hen over sommeren, får nu formanden for regeringens økonomiske coronaekspertgruppe, professor Torben M. Andersen, til at anbefale en forlængelse af ...