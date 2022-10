Politik Bliver Søren Pape statsminister vil hans førsteprioritet være at lette skatter i bund og top

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen, ankommer i sin valgkamp-bus til Bilka i Næstved, mandag den 10. oktober 2022.. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Leonora Marienlund Klint 10. okt. 2022 KL. 19:00 Gem til senere

Under et besøg i Bilka fremlagde K-formanden sine topprioriteter for en ny skatteplan, hvis han indtager statsministerkontoret