Et nyt luksushotel er åbnet i en krise, der betyder markant færre gæster, og ingen hjælpepakker kan hjælpe

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

På luksushotellet Villa Copenhagen tog man en chance 1. juli, da man valgte at åbne det helt nye hotel i indre by i København midt under en verdensomspændende coronakrise.187 mio. kr. var det forve...