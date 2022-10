Politik Rød linje, ufravigeligt krav, ultimatum? Her er overblikket forud for valget

Illustration: Aslak Kelkka. Originalfotos: Emil Helms, Ida Marie Odgaard, Henning Bagger og Philip Davali/Ritzau Scanpix

Et parti skal være tungen på vægtskålen for at komme igennem med ultimative krav. Men historien har flere eksempler på, at det er mislykkedes