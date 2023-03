Politik Moderaternes gruppeformand freder foreløbigt Jon Stephensen: “Det er trist”

Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, ønskede mandag ikke at stille op til et interview om Jon Stephensen-sagen. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Moderaterne freder foreløbigt deres kulturordfører, Jon Stephensen, der beskyldes for at have forfalsket en underskrift