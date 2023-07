Politik Minkavler venter stadig på erstatning: “Vi kan ingenting”

Kim Christensen (t.v.) og Knud Vest (t.h.) venter stadig på at få deres erstatning udbetalt, så de kan starte et bed and breakfast. Foto: Simon Fals

Johanne Myrup Fischer 10. jul. 2023 KL. 06.00

Vigen Mink I/S er en af de minkavlere, der blev lovet erstatning som de første, men som i dag fortsat venter på en afgørelse i deres sag. Kritisabelt, at man har lovetminkavlerne for meget, siger ekspert