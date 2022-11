Politik Trods høje elpriser melder energiselskaber om “stille start” for ny indefrysningsordning

Elselskaberne bliver kimet ned af folk, der har spørgsmål til deres elforbrug. Arkivfoto: Ole Lind/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Annette Bonde Sebastian Persson 13. nov. 2022 KL. 20:00 Gem til senere

Færre end ventet har tilmeldt sig indefrysningsordningen. Elselskaberne forventer dog, at flere vil få behov for at udskyde regningen