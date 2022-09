Politik Politisk aftale blev kaldt “danmarkshistorie”: Nu sender central aktør advarsel om, at der sker alt for lidt

Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, mener, at nye regler spænder ben for afgørende klimatiltag. Arkivfoto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Sine Furbo Vestergaard 30. sep. 2022 KL. 13:30 Gem til senere

Landbrug & Fødevarer vil gøre, hvad de kan, for at undgå CO2-afgift på biologiske processer og opfordrer til at speede op på andre tiltag