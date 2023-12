Politik Professor: Politisk aftale om stærkere kontrol af FE og PET er ikke revolutionerende

SF kalder ny politisk aftale om efterretningstjenester for “historisk”. Én ekspert mener, det er “gode skridt” mod et stærkere tilsyn med efterretningstjenesterne, mens en anden mener, at aftalen er “for ukonkret” til at ændre noget