Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Søren Kaas har ventet på kompensation til sine to københavnske hoteller siden 16. april. Minister kalder det “drønærgerligt”

Da erhvervsministeren i begyndelsen af april åbnede for kompensationsordningen for faste omkostninger, var hotelejer Søren Kaas hurtig til at hive fat i sin revisor.Tre dage sad de sammen og gennem...